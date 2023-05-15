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вчера 16:58
проиcшествия

Новосибирца отправили в колонию на 8 лет за убийство знакомой

Фото: Сиб.фм

Новосибирец зарезал местную жительницу.

Житель Новосибирска признан виновным в совершении убийства, сообщили в понедельник в СУ СКР по региону.

По версии следствия и суда, в мае прошлого года обвиняемый и его знакомая женщина употребляли алкоголь в доме на улице Рассветная. В ходе конфликта мужчина нанес ножевые удары женщине, после чего она скончалась на месте.

Суд вынес приговор и признал виновного именно в совершении убийства. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение проводили сотрудники МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее под Новосибирском заключенный убил сокамерника в столовой.

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Александр Борисов
журналист

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