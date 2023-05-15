Певицы из Новосибирской области выступили на телешоу «Привет, Андрей!»

Марина Толстикова и Кристина Шипичук из села Красный Яр Новосибирской области спели на телеканале «Россия 1».

Певицы из Новосибирской области блеснули талантом в эфире телеканала «Россия 1». Марина Толстикова и Кристина Шипичук приняли участие в музыкальном шоу «Привет, Андрей!». 13 мая состоялся эфир телепередачи.

Женский дуэт из ДК села Красный яр Ордынского района Новосибирской области открыл программу, посвященную шлягерам 80-х. Артистки исполнили песню «Танец на барабане». Зрители им охотно подпевали.

Андрею Малахову селянки рассказали, что впервые прилетели в Москву, но уже успели побывать во многих памятных местах. В качестве подарка они привезли телеведущему статуэтку хлебосольной девушки, тарелку с ордынской росписью и старого мишку — символ московской Олимпиады 1980 года.

Напомним, в апреле в шоу Андрея Малахова приняла участие жительница Кочневского района Новосибирской области Светлана Гудкова.