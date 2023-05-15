Под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Субару»

На трассе в Купинском районе Новосибирской области опрокинулся автомобиль «Субару Форестер».

В Купинском районе Новосибирской области 13 мая около 14.30 произошло ДТП на дороге Стеклянное — Покровка. Сообщение об этом появилось в группе «ЧП Новосибирск» в ВК.

69-летний водитель двигался в сторону деревни Покровка и в районе 6 км допустил опрокидывание автомобиля. В результате водитель «Субару» скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске на улице Петухова произошло ДТП с пострадавшими.