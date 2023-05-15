Пропавшая в Новосибирске женщина с ребенком посещала конференцию по внеземным цивилизациям

Ровно месяц по всей России ищут пропавшую Ольгу Лебедеву и ее 11-летнего сына из Новосибирска – её пропажу прокомментировали в оздоровительном центре духовного развития «Кассиопея», куда она, предположительно, собиралась отправиться на обучение.

В розыск 43-летнюю Ольгу Лебедеву и её 11-летнего сына новосибирская полиция объявила месяц назад, 14 апреля. В тот день женщина покинула съёмную квартиру, больше об её местонахождении ничего не известно.

Первые предположения: жительница Новосибирска удерживается в секте.

Такая догадка появилась после того, как оперативники выяснили, что перед пропажей женщина изучала информацию о деятельности оздоровительного центра духовного и физического развития «Кассиопея».

Экстрасенс и создатель этого центра Ирина Подзорова уже отреагировала на новость о пропаже сибирячки. "Провидица" или как она сама себя называет "контактер" заявила, что Ольга Лебедева якобы скрывается у знакомого в посёлке под Новосибирском. А до «Кассиопеи», центральный офис которой находится в Воронеже, так и не доехала.

«Скрывается у какого-то знакомого от родственников. Он по её просьбе никому не говорит, что она живёт у него", — заявила в соцсетях Ирина Подзорова.

Вообще в центре духовного развития сообщают, что Ольгу Лебедеву ищут вместе с полицией. Представителей «Кассиопеи» расстроило, что на просторах интернета их назвали сектой.

«Все СМИ сделали акцент на том, что мы секта, которая куда-то кого то заманивает. Страхи людей делают чудеса в их головах, — заявил Сиб.фм руководитель АНО «Оздоровительный центр духовного и физического развития «Кассиопея» Максим Русан. – Мы – официальная организация, зарегистрированная в министерстве юстиции. Мы занимаемся исследованиями всего аномального и потустороннего, в том числе и инопланетными контактами с внеземными цивилизациями».

Далее представитель «Кассиопеи» объясняет, что в центре есть лаборатории, где применяются инновационные методы оздоровления. В центре не отрицают, что используют в своей работе эзотерическое направление, но в пределах разумного.



«Мы полностью соблюдаем законодательство РФ, находимся в правовом поле и открыты для всех проверок и интересующихся нашей деятельностью, — заявил руководитель оздоровительного центра.

– Скрывать кого-то от правоохранительных органов не собираемся. Эта женщина была у нас на конференции, когда мы были в Новосибирске, а потом мы её не видели, и она к нам не приезжала ни в один из центров в России».

Максим Русан также сказал, что сам готов помочь поискам ребёнка вместе со своими единомышленниками. Также он сообщил, что после 21 мая готов об этом поговорить, но в Воронеже.