С 16 мая в Новосибирске на 14 улицах в зоне ТЭЦ-4 отключат горячую воду

На 14 улицах Новосибирска отключат горячую воду с 16 мая.

С 16 мая в Новосибирске на 14 улицах отключат горячую воду для проведения гидравлических испытаний после окончания отопительного сезона. График отключения горячей воды опубликовала Сибирская генерирующая компания, а отключение затронет дома в зоне ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод.

Дома на улицах Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, а также Краснодонский 1-й и 2-й переулки будут затронуты отключением воды. Отключение продлится две недели, и ожидается, что воду снова включат 28 мая, хотя возможны задержки на 1-2 дня из-за проведения испытаний теплосетей.

Напомним, традиционные гидравлические испытания городских теплосетей на прочность и плотность в Новосибирске начинаются по окончании отопительного сезона. В нынешнем 2023 году он его финал состоялся 10 мая.

Также в Новосибирске заработала онлайн карта отключений горячей воды. На ней можно увидеть, когда на каждом из участков города будет отключено водоснабжение.