"Сказки неверных супругов": врач из Новосибирска объяснила всплеск заражений сифилисом

В Новосибирской области в 2022 году на 33% выросла заболеваемость сифилисом.

Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко прокомментировала резкий рост заболеваемости сифилисом в регионе в 2022 году. Скачок составил сразу 33%. По словам специалиста, всплеск заболеваемости связан с миграцией и отсроченной диагностикой — в период пандемии коронавируса исследования проводили значительно реже.

Также на росте показателей сказалась естественная цикличностью инфекции, вспышки которой повторяются каждый 15-20 лет.

По словам Онипчекно, в последние годы сифилис перестал быть маргинальной болезнью.

«Ему все возрасты и все слои населения покорны, и средний класс, и высокосостоятельные люди, и подростки, и люди 60-70 лет», — подчеркнула врач.

Главный путь передачи сифилиса — половой. Все остальные способы (бытовой, профессиональный или через переливание крови) уже много лет не фиксировались в Новосибирской области.

«Бытовой путь передачи и мифы про общее полотенце, баню и бассейн – это, в основном, сказки неверных супругов, – говорит Виктория Онипченко.

— Ни в бассейне, ни в бане спирохета (бактерия, вызывающая сифилис – прим.) не выживает", — прокомментировала главный дерматовенеролог Новосибирской области.

Онипчекно напомнила основные симптомы заражения сифилисом.

Сначала на теле появляются безболезненные язвы, отмечается увеличение лимфоузлов в паху. После ухода шанкра образуется сыпь, начинается воспаление слизистых. Больные жалуются на конъюнктивит и ангину, а также выпадение волос.

На протяжении нескольких месяцев сифилис может "жить" в скрытом режиме, никак не проявляясь, но поражая организм изнутри.

Врач подчеркнула, что при появлении любых высыпаний на коже, слизистых или во рту, необходимо пройти обследование на сифилис.