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спорт

Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту

Фото: молодежный центр "На Садовой"

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования по судомодельному спорту.

В Новосибирске, на Озере Грез, за зданием «СовСибири», с 6 по 10 мая прошли всероссийские соревнования для судомоделистов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Кубок России по судомодельному спорту был посвящён 78-летию Великой Победы. В рамках Кубка также прошли всероссийские соревнования для юных судомоделистов — «Кубок юношества» в классах копийных моделей (юноши и девушки до 19 лет), всероссийские соревнования «Сибирская весна» в классах скоростных моделей и чемпионат Сибирского федерального округа в классах гоночных яхт. Всего в них приняли участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Северска, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Читы, Петропавловска-Камчатского и многих других городов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В этом году из-за аномально холодной весны спортсменам пришлось соревноваться в тяжелых условиях. Озеро замерзло, поэтому в первый день организаторы решили провести старты моделей F6, которые не требуют большой акватории.

Фото Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту 2

Фото Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту 3

Фото Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту 4

Фото Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту 5

Фото Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту 6

Фото Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту 7

На следующий день на старт вышли копийные модели. Моделям под управлением юных спортсменов необходимо было пройти дистанцию на водоёме, по ходу которой участникам встречаются нескольких ворот, которые нужно пройти в определённой последовательности, а в завершении дистанции завести корабль в док.

Самыми зрелищными стали шоу моделей на воде по произвольному сценарию, а также гонки яхт и скоростных моделей катеров.

В этом году, по традиции, лидерами соревнований вновь стали судомоделисты Новосибирской, Кемеровской и Свердловской областей. Новосибирцы завоевали полный комплект медалей. На Кубке России в итоговом командном зачете наши спортсмены стали первыми, а во всероссийских соревнованиях «Кубок юношества» заняли третье место в классах копийных и скоростных моделей. На чемпионате Сибирского федерального округа в классах моделей гоночных яхт по итогам командного зачета новосибирские спортсмены и на всероссийских соревнованиях «Сибирская весна» новосибирские моделисты взяли «серебро».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 21 мая пройдут соревнования по жарке мяса.

#Новосибирская область #соревнования
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