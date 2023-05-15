Спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования по судомодельному спорту.

В Новосибирске, на Озере Грез, за зданием «СовСибири», с 6 по 10 мая прошли всероссийские соревнования для судомоделистов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Кубок России по судомодельному спорту был посвящён 78-летию Великой Победы. В рамках Кубка также прошли всероссийские соревнования для юных судомоделистов — «Кубок юношества» в классах копийных моделей (юноши и девушки до 19 лет), всероссийские соревнования «Сибирская весна» в классах скоростных моделей и чемпионат Сибирского федерального округа в классах гоночных яхт. Всего в них приняли участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Северска, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Читы, Петропавловска-Камчатского и многих других городов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В этом году из-за аномально холодной весны спортсменам пришлось соревноваться в тяжелых условиях. Озеро замерзло, поэтому в первый день организаторы решили провести старты моделей F6, которые не требуют большой акватории.

На следующий день на старт вышли копийные модели. Моделям под управлением юных спортсменов необходимо было пройти дистанцию на водоёме, по ходу которой участникам встречаются нескольких ворот, которые нужно пройти в определённой последовательности, а в завершении дистанции завести корабль в док.

Самыми зрелищными стали шоу моделей на воде по произвольному сценарию, а также гонки яхт и скоростных моделей катеров.

В этом году, по традиции, лидерами соревнований вновь стали судомоделисты Новосибирской, Кемеровской и Свердловской областей. Новосибирцы завоевали полный комплект медалей. На Кубке России в итоговом командном зачете наши спортсмены стали первыми, а во всероссийских соревнованиях «Кубок юношества» заняли третье место в классах копийных и скоростных моделей. На чемпионате Сибирского федерального округа в классах моделей гоночных яхт по итогам командного зачета новосибирские спортсмены и на всероссийских соревнованиях «Сибирская весна» новосибирские моделисты взяли «серебро».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 21 мая пройдут соревнования по жарке мяса.