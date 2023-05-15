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вчера 17:12
общество

Стилистка Ким призвала не смеяться над мужчинами в сандалиях с носками

Freepik, authors: Image Source

Стилистка Ольга Ким заявила, что сандалии с носками — модный тренд последних лет.

Сандалии с носками на мужчинах уже не являются поводом для шуток, а считаются одним из модных трендов последних лет. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявила стилист Ольга Ким.

«Я бы рекомендовала носить спортивные или полуспортивные сандалии с носками в дополнение к модному аутфиту. Это могут быть костюмы, шорты и рубашка из одной ткани с бейсболкой или панамой. Либо можно носить носки с модными так называемыми дедушкиными сандалиями», — посоветовала она.

Ким подчеркнула, что носки с сандалиями также могут идеально дополнить женский образ. Например, этот аксессуар подойдет под платья в стиль аниме, ярусные платья с завышенной талией или платья с воротником.

Напомним, российский стилист назвала способ выделиться из толпы.

#мода #обувь #носки #стилист
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Дарья Бочкун
журналист

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