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вчера 17:45
общество

У экс-участницы шоу «Пацанки» Натальи Гончаровой обнаружили рак щитовидной железы

Фото: vk.com/kitty_bigbaby

Звезда «Пацанок» готовится к удалению опухоли в Минске.

Участница шоу «Пацанки» Наталья Гончарова сообщила своим фанатам печальную новость. У девушки диагностировали рак щитовидной железы. По словам Натальи, заболевание никак не давало о себе знать, пишет RuNews24.ru.

«У меня рак щитовидной железы. Это не будет пост о грустном, потому что я четко знаю свой дальнейший сценарий жизни», — написала она в своем личном блоге.

Сейчас звезда «Пацанок» планирует отправиться на операцию в Минск. Свой выбор девушка объяснила тем, что в Москве ей придется слишком долго ждать своей очереди — около двух месяцев.

Наталья настроена оптимистично и верит, что ей удастся победить онкологию.

Напомним, экс-участницы шоу «Дом-2» и «Пацанки» кардинально сменили образ ради новых проектов.

#рак #операция #онкология #ток-шоу #пацанки
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Дарья Бочкун
журналист

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