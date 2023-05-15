У экс-участницы шоу «Пацанки» Натальи Гончаровой обнаружили рак щитовидной железы

Звезда «Пацанок» готовится к удалению опухоли в Минске.

Участница шоу «Пацанки» Наталья Гончарова сообщила своим фанатам печальную новость. У девушки диагностировали рак щитовидной железы. По словам Натальи, заболевание никак не давало о себе знать, пишет RuNews24.ru.

«У меня рак щитовидной железы. Это не будет пост о грустном, потому что я четко знаю свой дальнейший сценарий жизни», — написала она в своем личном блоге.

Сейчас звезда «Пацанок» планирует отправиться на операцию в Минск. Свой выбор девушка объяснила тем, что в Москве ей придется слишком долго ждать своей очереди — около двух месяцев.

Наталья настроена оптимистично и верит, что ей удастся победить онкологию.

Напомним, экс-участницы шоу «Дом-2» и «Пацанки» кардинально сменили образ ради новых проектов.