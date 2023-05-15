В городе Обь под Новосибирском 15-летняя девочка избила подругу на камеру

В Новосибирской области 15-летняя девочка избила подругу из-за парня.

В городе Обь Новосибирской области 15-летняя школьница избила свою 16-летнюю подругу под запись камеры. Это произошло 28 апреля, но запись опубликовали в группе «Город Обь Онлайн» Вконтакте только 14 мая.

Знакомые двух школьниц объяснили, что девушки раньше дружили, но старшая подруга начала распространять слухи про 15-летнюю. Причиной конфликта могли стать отношения с молодым человеком.

В публикации уточняется, что после драки девушки нашли взаимопонимание и спокойно поговорили.

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