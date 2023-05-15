В МЧС назвали четыре самых горимых района Новосибирской области

Жители Новосибирской области пережили ещё одну неделю в условиях противопожарного режима: термических точек на карте стало значительно меньше, а МЧС назвали самые горимые районы на 15 мая.

В прошлый понедельник был продлён особый противопожарный режим на территории Новосибирской области до 23 мая. Тогда почти вся площадь региона на карте на портале fires.ru была красной от термических точек. Самыми горимыми были Кыштовский, Венгеровский, Чулымский и Убинский районы.

Сегодня, в понедельник, 15 мая, ситуация значительно улучшилась. Только за последние сутки количество термоточек уменьшилось на 260, сейчас их – 196. В Новосибирской области также сократилось число крупных ландшафтных пожаров на 26, на данный момент – их 9. Пока в лидерах по горимости остаётся Кыштовский район.

«Сейчас в лидерах по числу термоточек Кыштовский, Куйбышевский, Северный и Убинский районы, но ситуация меняется регулярно», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Также в ведомстве предупреждают, что высокой пожароопасности стоит ожидать завтра, 16 мая, так в Новосибирской области значительно потеплеет.

Читайте также на сайте Сиб.фм: почему фермеры виноваты в ландшафтных пожарах, и как их наказывают рублём.