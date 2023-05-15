В Новосибирск запустят авиарейсы из Улан-Батора от 20 тысяч рублей

Монгольская авиакомпания Hunnu Air наладит рейсы «Улан-Батор – Новосибирск».

Монгольский авиаперевозчик Hunnu Air планирует установить чартерные рейсы на маршруте "Улан-Батор — Новосибирск". Об этом сообщили в Telegram-канале российского подразделения компании.

Предполагается, что самолеты будут летать в этом направлении один раз в неделю, а стоимость билетов начнется от 20 тысяч рублей. Однако точная дата начала полетов пока неизвестна, так как авиакомпания еще не приняла окончательного решения. Она проводит опрос среди операторов, чтобы оценить популярность данного направления среди туристов.

Для поездки в Монголию россиянам нужен заграничный паспорт, а виза будет необходима только после 30 дней пребывания. Максимальное время пребывания гражданина России в стране не должно превышать 90 дней в течение полугода, начиная с даты первого прибытия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стали известны цены в открывшихся магазинах MAAG, DUB и Vilet. Они открылись на месте бутиков Zara.