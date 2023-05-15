В Новосибирске 12 тысяч человек остались без света из-за аварии при строительстве четвёртого моста

В Новосибирске из-за несанкционированных работ при строительстве моста повредили линию электропередач.

В результате несогласованных земляных работ при строительстве 4-го моста через реку Обь в Новосибирске, кабельная линия электропередачи была порвана, из-за чего без света остались более 30 социально значимых объектов и часть Ленинского района с населением около 12 000 человек.

Как сообщили в пресс-службе АО «РЭС», Под отключение также попали ЦТП и школы. Предполагаемое время восстановления электроснабжения потребителей – 18:00, но аварийно-восстановительные работы будут продолжаться.

По данным энергетической компании, представители подрядной организации не согласовали свои действия с энергетиками в охранной зоне ЛЭП.

В АО «РЭС» заявили, что на место происшествия был вызван наряд полиции для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. В случае установления виновных лиц, энергетики предъявят им требования о возмещении ущерба.

Напомним, в Новосибирске на пилон четвертого моста через Обь потратят 7 тонн белой краски.