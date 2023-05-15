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общество

В Новосибирске к третьей декаде мая потеплеет до +23 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске к концу недели прогнозируют потепление до +23.

На следующей неделе в Новосибирске ждут потепление до +23 градусов после заморозков в середине недели, о которых предупредили популярные сервисы погоды.

«Яндекс.Погода» сообщает о солнечных днях в четверг и пятницу, а в среду, 17 мая, температура опустится до +9 градусов.

Согласно прогнозу Gismeteo, в ночь на четверг ожидается серьезное похолодание до -2 градусов, но к выходным ситуация улучшится.

Сервис World Weather прогнозирует похолодание до +8 градусов в среду, 17 мая, а затем в течение оставшейся недели температура в городе будет постепенно повышаться до +20 градусов. Ночные температуры также будут расти с +3 до +9 градусов. Наиболее ветрено в Новосибирске будет в субботу 20 мая. Наибольшая вероятность выпадения осадков в среду 17 мая.

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Сергей Щукин
Журналист

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