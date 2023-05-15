В Новосибирске на открытии мотосезона заметили трицикл за 7 млн рублей

В Новосибирске трицикл за 7 млн рублей проехал в колонне байкеров.

14 мая в Новосибирске по Красному проспекту проехала колонна байкеров. Так официально открылся мотосезон 2023 года. Среду мотоциклов выделялся красно-чёрный трицикл.

Владелец транспортного средства объяснил, что купил трехколёсное транспортное средство специально к открытию сезона за 7 миллионов рублей. Трицикл объединяет мобильность мотоцикла и автомобильный комфорт. При необходимости над салоном можно поднять крышу.

Спереди трицикл выглядит как полноценный спорткар, и только сбоку можно понять разницу: отсутствие дверей и второго ряда сидений, узкая задняя ось и всего одно заднее колесо.

Несмотря на то, что открытие мотосезона состоялось в середине мая, мотоциклисты ездят по улицам Новосибирска еще с марта, а некоторые — и зимой. Так, 22 марта 2023 года нетрезвый водитель мотоцикла пытался скрыться от полиции в Черепаново.