В Новосибирске нашли пропавшего 23-летнего студента из Томска

В Новосибирске парень, которого весь город искал 11 дней, просто был в депрессии.

В Новосибирске завершились поиски студента Томского политехнического университета Максима Засухина. Его искали 11 дней. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «ЛизаАллерт». В итоге местонахождение юноши удалось определить по номеру его телефона. Пропадать, как оказалось, он и не собирался.

Напомним, молодой человек ушел из дома в Заельцовском районе Новосибирска 4 мая и после этого перестал выходить на связь с родственниками. Его больше недели искали волонтеры поискового отряда и полиция.

Сообщается, что с Максимом все в порядке. Где он был все это время и почему не звонил родным, не уточняется.