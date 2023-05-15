"Хотели бы такую учительницу?": в Новосибирске Ольга Бузова решила сменить профессию после прогулки у НГУ

В Новосибирске Ольга Бузова опубликовала фото обеда в Академгородке.

Певица Ольга Бузова после концерта в ДКЖ в Новосибирске 13 мая опубликовала с соцсетях фотографии из Академгородка.

На фотографии артистка на фоне ректорского корпуса Новосибирского государственного университета.

«Мои хорошие, вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске», — гласит подпись к публикации.

На другой фотографии — видео с геометкой «Академгородок», на котором видно накрытый стол с закусками.

«Кстати, по диплому я могу работать педагогом по таким предметам, как география и геоэкология. Хотели бы такую учительницу?», — подписана другая публикация на странице Ольги Бузовой.

Предыдущей звездой эстрады, посетившей Новосибирск весной 2023 года, был Филипп Киркоров с концертом 5 апреля в комплексе «Локомотив-Арена». Его выступления были сопряжены с обращениями, пикетами и заявлениями в полицию от православных активистов. Тем не менее, артист доволен городом и выступлением, и несмотря на протесты, намерен и далее здесь выступать.