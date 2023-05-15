В Новосибирске похолодает до +8 градусов к среде

Новосибирск ждёт похолодание до +8, а затем потепление до +23 градусов.

В середине мая Новосибирск ожидает похолодание, сообщают популярные погодные сервисы.

По прогнозу «Яндекс.Погоды», самый прохладный день недели — это среда, 17 мая, когда температура опустится до +9 градусов. К выходным ситуация изменится, и потеплеет до +23 градусов, при этом минусовые температуры по ночам не ожидаются.

Погода в течение семидневки будет облачной с прояснениями, в четверг и пятницу — ясной. Gismeteo сообщает, что к выходным температура поднимется до +22 градусов, в то время как в середине недели показатель термометра опустится до +2 градусов в четверг. Возможны небольшие дожди во вторник и среду. Погода в основном будет облачной, с прояснениями, а только в пятницу ожидается ясное небо.

World-Weather прогнозирует потепление к выходным до +19 градусов, при этом погода пасмурная с прояснениями, а солнечно будет только в пятницу. Дожди в этот период не предвидятся.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода нетипично холодная для Новосибирска. Похолодание прогнозируется также в соседней Омской области и ряде других субъектов страны.