В Новосибирске Дмитрий Цуканов покинул межрайоннную природоохранную прокуратуру

В Новосибирске и.о. межрайонного природоохранного прокурора назначен Сергей Чернов.

Дмитрий Цуканов 28 апреля по приказу Генпрокурора РФ покинул пост межрайонного природоохранного прокурора и возглавил прокуратуру Октябрьского района областной столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Исполняющим обязанности новосибирского природоохранного прокурора назначен Сергей Чернов, который до этого был старшим помощником прокурора Новосибирской области по работе со СМИ.

Напомним, Дмитрий Цуканов работает в прокуратуре уже более 20 лет. За это время он прошел путь от следователя до главного прокурора. В разные годы он возглавлял Татарскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру Центрального района Новосибирска. На должность новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Цуканов был назначен в апреле 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Новосибирской области подала в суд на Кудряшовский свинокомплекс, требуя 3 млрд. рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде.