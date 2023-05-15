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вчера 16:49
общество

В Новосибирске Дмитрий Цуканов покинул межрайоннную природоохранную прокуратуру

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске и.о. межрайонного природоохранного прокурора назначен Сергей Чернов.

Дмитрий Цуканов 28 апреля по приказу Генпрокурора РФ покинул пост межрайонного природоохранного прокурора и возглавил прокуратуру Октябрьского района областной столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Исполняющим обязанности новосибирского природоохранного прокурора назначен Сергей Чернов, который до этого был старшим помощником прокурора Новосибирской области по работе со СМИ.

Напомним, Дмитрий Цуканов работает в прокуратуре уже более 20 лет. За это время он прошел путь от следователя до главного прокурора. В разные годы он возглавлял Татарскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру Центрального района Новосибирска. На должность новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Цуканов был назначен в апреле 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Новосибирской области подала в суд на Кудряшовский свинокомплекс, требуя 3 млрд. рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде.

#Новосибирская область #прокуратура
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