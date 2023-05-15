В Новосибирске выделили почти 9 млн рублей на обучение кадров для ВПК

Новосибирская область увеличила финансирование подготовки специалистов оборонной промышленности.

В регионе увеличивают объемы подготовки кадров для оборонной промышленности. Об этом в понедельник сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время заседания правительства, на котором были одобрены изменения в региональную государственную программу "Содействие занятости населения".

По словам министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой, в 2023 году на профессиональное обучение работников оборонно-промышленного комплекса будет выделено более 8,4 млн рублей из областного бюджета.

Кроме того, в рамках регионального проекта "Содействие занятости" численность участников профессионального обучения на предприятиях оборонного сектора увеличится с 166 до 308 человек.

Напомним, ранее в Новосибирске открылась Международная промышленная выставка «МашЭкспо Сибирь».