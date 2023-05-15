В Новосибирской области за минувшие сутки произошло более 200 лесных пожаров

В Новосибирской области за сутки повреждено пожарами более 1000 га леса.

В Новосибирской области за минувшие сутки произошло 211 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона. По состоянию на 15 мая, огнем было пройдено 1607,68 га. Площадь лесных пожаров составила 1148,55 га. В среднем, площадь одного пожара — более 7,5 га.

Напомним, до 25 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Из-за большого количества пожаров, которые происходят, в основном, по вине человека, глава региона Андрей Травников призвал ужесточить меры профилактики. В частности, предлагается запретить весеннюю охоту и контролировать людей и транспорт, которые направляются в районы с высокой опасностью возгорания.

Сельхозпроизводители, на территории которых будут происходить сельхозпалы, будут лишены поддержки из областного бюджета. Реестр таких сельхозземель и их владельцев уже ведется в ежедневном режиме.