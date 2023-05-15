В НСО до 22 мая продлили режим чрезвычайной пожароопасности

В Новосибирской области сохраняется высокий уровень пожароопасности.

Режим чрезвычайной пожароопасности продлен в Новосибирской области до 22 мая. Об этом в понедельник сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Как отмечают синоптики, на территории области до этой даты сохранится очень высокий уровень пожароопасности — 5 класс из 5 возможных, а также высокий уровень — 4 класс, в некоторых районах.

ГУ МЧС России по Новосибирской области подчеркнуло, что продление режима связано с риском возникновения очагов природных пожаров. Власти напоминают, что запрещено разводить костры и сжигать мусор, чтобы предотвратить возможные ЧП.

Напомним, в Новосибирске при пожаре в СНТ «41-я Годовщина Октября» погиб дачник.