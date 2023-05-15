Влюбленные грибы нашла сибирячка в лесу под Новосибирском

"Брачные игры" весенних сморчков развеселили жительницу Новосибирска — грибы выросли, плотно прижавшись друг к другу ножками и шляпками.

Жительница Новосибирска открыла грибной сезон 2023 года оригинальной находкой. По слоем сухой листвы и хвои в Академгородке она обнаружила пару "влюбленных" сморчков. Грибы выросли, насколько плотно прилегая к друг другу, что женщина заподозрила у дикоросов весенний роман.

"И у грибов бывает любовь!", — в шутку подписала снимок Елена в паблике "Грибная академия" в "ВК".

Любительница тихой охоты отметила, что первая же вылазка в лес оказалась для нее удачной. Буквально за несколько часов удалось собрать почти 11 литров сморчков. Дикоросы женщина сушит, тушит, жарит, а потом подает со сметаной и спагетти.

К слову, не с пустыми руками вернулись из леса и другие подписчики паблика.

"Между Академом и Кольцово в поросли", — так обозначила место удачной "грибалки" жительница Новосибирской области Олеся.

Еще раньше, 10 мая, Сергей Г. набрал ведро сморчков в Искитимском районе.

Напомним, ранее новосибирские грибники назвали лучшие места для сбора сморчков.