Жителей Новосибирска пригласили на высадку 14 тысяч сосен

В Новосибирске в середине недели высадят несколько тысяч саженцев сосны.

На территории Заельцовского участкового лесничества в квартале 59 планируется посадка 14 тысяч саженцев сосны. Об этом в своём телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Общая площадь затронутой территории составляет 3,4 гектара.

Организатором мероприятия выступило управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. Ответственность за выполнение работ возложена на МАУ "Горзеленхоз". Посадка будет осуществлена в Калининском районе на лыжной базе поселка "Пашино", 11-й магистральный переулок.

Участники сберутся в 10:00 на лыжной базе, расположенной на 11-м магистральном переулке в поселке "Пашино". Ближайшая остановка общественного транспорта называется "Новоуральская". Любой желающий может присоединиться к акции, для этого необходимо зарегистрироваться по телефону 227-52-44.

Напомним, ранее в Новосибирске посадили деревья в память о медработниках Великой Отечественной войны.