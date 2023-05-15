Жители Куйбышева Новосибирской области остались без воды до 24 мая

В Куйбышеве начались испытания теплосетей.

В Куйбышеве начались гидравлические испытания трубопроводов на прочность и герметичность. Это связано с проверкой теплосетей и поиском дефектов, которые планируют устранить до 24 мая, включительно.

Жители Куйбышева временно будут лишены горячей воды, сообщили в понедельник в пресс-службе СГК.

Температура воды в трубах не превышает +40 градусов, поэтому ситуация не представляет угрозы, объяснили в компании. Тем не менее, организаторы работ просят пешеходов и автомобилистов проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности в период проведения испытаний.

Напомним, в Новосибирске была опубликована карта гидравлических испытаний теплосетей.