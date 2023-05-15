Жителя Новосибирска испугал мигающий зеленый свет на дне Оби

В Новосибирске спасителям пришлось выяснять природу неопознанного явления на дне реки Обь.

В Новосибирске 14 мая один из местных жителей был напуган аномальным явлением, свидетелем которого стал. Об этом сообщила пресс-служба спасателей МАСС.

В 22.30 мужчина заметил необычное зеленое свечение на дне реки Обь в Советском районе. Свет мигал и переливался. Мужчина вызвал спасателей, которым и пришлось выяснять причину непознанного.

По информации спасателей, аномалия находилась в районе ул. Приморская, 24. После разведки и сбора информации выяснилось, что на дне лежит навигационный буй.

Данные об НЛО не подтвердились.

Напомним, ранее в Новосибирске спасателям МАСС пришлось вытаскивать из Оби троих детей.