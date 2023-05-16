В Новосибирске появятся новые светофоры на двух перекрестках

В Новосибирске до сих пор не могут найти подрядчика для монтажа новых светофоров.

В Новосибирске Городской центр организации дорожного движения в очередной раз объявил аукцион на установку светофоров на перекрестке улиц Бориса Богаткова — Толстого и Кирова — Грибоедова в Октябрьском районе города. Лот выставлен на сайте госзакупок. Светофоры должны быть смонтированы и отрегулированы к 15 ноября текущего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 мая.

Объем работ оценивается в 7,6 млн. рублей. Победитель будет определен 24 мая.

Интересно, что новые светофоры на этих перекрестках должны были появиться еще в декабре прошлого года. Подобный аукцион по установке светофоров уже проводился в ноябре 2022 года. Однако по неизвестным причинам подрядчик так и не был определен.