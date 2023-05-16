Бастрыкин поручил проверить заявление о неверном диагнозе ребёнку в Новосибирской области

Жительница Новосибирской области пожаловалась на врачей, которые могли поставить неверный диагноз новорождённой.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассматривает обращение, связанное с предоставлением неправильной медицинской помощи новорожденному ребенку в Новосибирской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Новосибирской области обратилась к Бастрыкину и сообщила о недостаточном качестве медицинской помощи, оказанной ее ребенку. В 2021 году у дочери был поставлен неправильный диагноз, который впоследствии не был подтвержден. Однако, по мнению женщины, из-за ошибки врача, девочке пришлось пройти две операции.

СУ СКР по Новосибирской области была проведена проверка данного случая. В настоящее время проводится назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал результатов расследования по факту гибели младенца в роддоме Новосибирска.