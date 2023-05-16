Четыре тонны мусора собрали на Центральном пляже Академгородка

13 мая активисты провели «зелёный» субботник. В акции приняли участие около 300 сотрудников банка, волонтеры и органы власти.

Летний сезон уже скоро, а это значит, что остаётся совсем немного времени для того, чтобы навести чистоту на территории центрального пляжа Академгородка. Сбербанк организовал «зелёный субботник», и вместе с волонтёрами очистил прибрежную зону от мусора.

«"Зелёный субботник" — это уже традиционное мероприятие. В этом году мы уделяем особое внимание чистоте рек и парков. Наши коллеги в других сибирских регионах собрали около 25 тонн мусора, и сегодня мы вносим свой вклад. Для команды, которая соберёт больше всего мусора, мы подготовили приз – кубок. Но я считаю победителями абсолютно всех, кто сегодня к нам присоединился. Многие пришли с семьями и это не может не радовать», — говорит председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев.

Благотворительная акция началась с согревающей разминки от фитнес-тренера. Когда все участники субботника взбодрились, ведущий объявил, что пора делиться на команды. И пока взрослые распределялись на группы, дети отправились вслед за Чебурашкой и другими аниматорами в игровую зону. Также, на территории для всех участников открыли полевую кухню, чтобы все могли подкрепиться после тщательной уборки.

«В этом году мы разработали дизайн-проект благоустройства этого пляжа и очень надеемся, что СО РАН передаст территорию мэрии. Мы очень хотим реализовать созданный нами проект и уверены, что это место украсит не только Академгородок, но и весь город», — сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Во время субботника волонтёры очистили территорию прилегающего к пляжу леса – всего около 1,5 км прибрежной зоны. Всего было собрано почти 4 тонны мусора.