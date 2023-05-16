«Дед поджигал, отец поджигал, и я буду»: министр Шестернин назвал виновников природных пожаров в НСО

Сегодня, 16 мая, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области назвал самые горимые районы, также Евгений Шестернин рассказал о виновниках пожаров, и чем они руководствуются.

Вопрос о ландшафтных пожарах рассматривали на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области. О том, как обстоят дела на данный момент, 16 мая, доложил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

«Наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в Кыштовском районе – 46, в Чулымском – 23, в Убинском – 20, в Сузунском – 13, в Венгеровском – 12», – отметил Евгений Шестернин.

Эти же районы фигурировали и во вчерашней сводке пожарных. А вот число пожаров вновь увеличилось до 216 (по данным понедельника, их было 196), на данный момент горит 1 638 гектаров. Это меньше уровня прошлого года на 49 пожаров.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии, 70 или даже 80% пожаров – дело рук человека. Рассуждают фермеры, которые убирают сухие стебли с поля с помощью огня, следующим образом: «Дед поджигал, отец поджигал, и я буду».

Также Евгений Шестернин рассказал, что побеждать природную стихию удаётся с помощью специальной техники. Так, в ближайшее время будет закуплено ещё три единицы на федеральные средства.

«Это глупость, которая была в этом году остановлена, и в тушении пожаров сейчас принимают участие абсолютно все с учетом той техники, которая есть,

– подчеркнул Евгений Шестернин. – За счет средств Новосибирской области заключены контракты на приобретение четырех единиц тяжелой лесопожарной техники».

Сейчас в Сузунском районе за возникновением пожаров следят пять камер. А вот в Северном и Кыштовском – сегодня не хватает авиаотрядов, как пожаловался министр природных ресурсов и экологии новосибирским депутатам.