Депутаты Заксобрания обсудили планы по развитию сельских территорий

16 мая на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты обсудили ситуацию комплексного развития сельских территорий.

Заместитель председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко выступил с докладом об исполнении в 2022 году региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». По его словам, общий объём финансирования госпрограммы составил 998 миллионов рублей: за счёт средств федерального бюджета — 734,6 млн руб., за счёт средств областного бюджета — 170,3 млн руб., за счет средств местных бюджетов — 20,7 млн рублей и 72,4 млн рублей за счёт внебюджетных источников.

Капитальный ремонт проведёт в четырёх образовательных и одном культурном учреждениях. В рабочем поселке Маслянино построили лыжероллерная трасса протяженностью 1 км, блочно-модульную котельную 600 кВт в селе Орехов Лог Краснозерского района. Также возвели 29,13 км газораспределительных сетей в Маслянино и поселке Заречный Куйбышевского района.

Проведена реконструкция 0,35 км теплосетей и котельной в селе Сибирцево-2 Венгеровского района. Начато строительство спортивного зала с актовым залом на территории Маслянинской школы №3. Продолжено строительство плавательного бассейна в селе Баган. Приобретены микроавтобус для учреждения культуры села Орехов Лог Краснозерского района и спортивная площадка для Маслянинской школы №1.

«В Маслянино успешно работают над привлечением средств по данной программе. В связи с этим вопрос: как научить работать с программой другие муниципалитеты?» — рассказал заместитель председателя комитета Роман Яковлев.

Как отметил Евгений Лещенко, география участников проекта расширяется: «Отбор идёт на площадке федерального Минсельхоза, там строгая балльная оценка. Мы проводили выездные мероприятия с коллегами, обучение на площадке нашего корпоративного университета. И дальше это обучение будет продолжено».

Депутат Александр Тепляков напомнил о предложении комитета проработать рекомендации для муниципальных районов о привлечении квалифицированных кадров.

Уже неоднократно на площадке комитета обсуждалась проблема неоднородного участия районов области в государственных программах.

«Давайте вспомним — лет 10 назад мы бились за то, чтобы появились деньги в районах. Там были люди, обладающие компетенцией, которыми, могли освоить деньги, с ними работать, строить, пахать или наоборот, ломать, где это надо. Сейчас мы пришли к ситуации, что кадры с сельских территорий практические вымыты. Ведь компетенции вымываются не только в вопросах комплексного развития сельских территорий. Нет людей, которые способны работать на современном уровне. И это везде — в сельском строительстве, управлении имуществом... Давайте думать, как решать эту проблему», — заключил председатель комитета Денис Субботин.