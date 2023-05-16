До какого возраста запасников могут призвать на военные сборы в 2023 году

Стало известно, что военные сборы нынешнего года станут специфичными и более масштабными по количеству запасников. Возраст граждан, которым могут прийти повестки на сборы, зависит от их воинского звания (есть смысл заранее проверить свои военные билеты).

В нашей стране к числу запасников относится огромное количество граждан. В обыденной мирной жизни запасники — это люди, которые состоят на воинском учете, и никаких обязанностей, связанных со службой, у них нет. Но если объявляют мобилизацию или военное время, государство вправе привлечь их как для боевых действий, так и для обеспечения войск.

Как правило, в запас вооруженных сил зачисляют следующих граждан РФ:

· уволенных с военной службы (неважно, как служил человек — по призыву или по контракту);

· успешно завершивших обучение в военных вузах по программам военной подготовки и в военных учебных центрах;

· не прошедших военную службу из-за освобождения, отсрочки или без законных оснований для этого;

· прошедших альтернативную гражданскую службу;

· женщин с военно-учетной специальностью (ВУС).

В зависимости от возраста, воинского звания и пола существует три категории запаса:

1. До 35 лет: солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы.

2. До 50 лет: младшие офицеры,

3. До 55 лет: майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга, а до 60 лет: полковники, капитаны 1 ранга, до 65 лет: высшие офицеры.

Того, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, или того, кого признали не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводят в отставку и снимают с воинского учета.

В обязанности запасников в мирное время входит — вовремя вставать на воинский учет по месту жительства и являться по повестке на военные сборы раз в три года (ежегодно призывают на сборы лишь резервистов, приписанных к определённым воинским частям).

На сборы-2023 точно призовут граждан из числа запаса:

· прошедших срочную службу,

· выпускников военных кафедр,

· не прошедших срочную службу (из-за освобождения, отсрочки или без законных оснований для этого),

· резервистов (которые находятся в мобилизационном резерве).

На сборы-2023 не призовут:

· женщин,

· забронированных за органами госвласти, местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время;

· сотрудников МВД, Нацгвардии, ФСИН, пожарников, судебных приставов и таможенников;

· гражданский персонал ВС РФ, других войск, а также органов внутренних дел и т. д.

· лётно-технический состав, а также рабочих и служащих авиационного и железнодорожного транспорта;

· моряков (в период навигации);

· занятых на посевных и уборочных работах (в период проведения таких работ);

· учителей;

· студентов, которые обучаются очно или очно — заочно;

· студентов, которые обучаются заочно (на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации, подготовки дипломной работы);

· тех, кто имеет отсрочку от срочной службы по здоровью;

· отцов трёх и более несовершеннолетних детей;

· занятых в уходе за близкими или инвалидами I группы.

· опекунов несовершеннолетних братьев или сестёр (если нет других опекунов);

· отцов-одиночек;

· отцов хотя бы одного ребёнка, чья жена беременна (сроком не менее 22 недель);

· депутатов Госдумы и местных органов самоуправления, а также глав муниципальных образований, членов Совфеда;

· глав регионов, исполняющих их обязанности и кандидатов на эту должность;

· уволенных с военной службы в течение двух лет со дня увольнения в запас;

· прошедших альтернативную гражданскую службу;

· тех, кто отбывает наказание, имеете неснятую или непогашенную судимость;

· тех, в отношении которых ведётся дознание или следствие;

· пребывающих за пределами России.