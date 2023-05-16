Гинеколог развенчал главные мифы о зачатии детей и бесплодии

Врач-гинеколог Денис Банный объяснил, как на самом деле проходит процесс зачатия и что влияет на его результат.

Акушер-гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный объяснил, что зачатие происходит, когда сперматозоиды, попавшие в половые пути женщины, добираются до созревшей яйцеклетки. Из-за этой информации появился первый миф о беременности в период овуляции, пишет «Газета.Ru».

«Забеременеть можно в любой день цикла – даже во время менструации. Шанс, конечно, ниже, но он все-таки он есть. Если яйцеклетка еще не готова, сперматозоиды «ждут» ее», – объяснил медик.

Другой миф заключается в том, что женщина не может забеременеть в период кормления грудь. Третий и четвертый мифы связаны с позами. По словам гинеколога, процесс зачатия никак не связан с правильными или неправильными позами, а исключительно с эякуляцией в случае, если оба партнера обладают качественным здоровьем.

Пятый миф связан с боязнью бесплодия. Многие женщины обращаются ко врачу по истечению нескольких месяцев с момента первых попыток. Однако такой диагноз, как «бесплодие» можно поставить только по истечению 12 месяцев после многочисленных попыток.

Напомним, сексолог развенчала самый главный миф о женском оргазме.