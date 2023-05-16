КПРФ определилась с кандидатурой на выборах губернатора Новосибирской области

Новосибирские коммунисты предложили кандидата на пост главы региона.

На заседании бюро обкома Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) обсуждались потенциальные кандидаты от партии на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Одной из рассматриваемых кандидатур является депутат Законодательного Собрания региона Роман Яковлев, сообщает РБК Новосибирск.

"Вчера состоялось заседание бюро обкома, где было принято решение о предложении кандидатуры на выборы губернатора. Теперь необходимо получить согласование Центрального комитета партии, а затем провести областную конференцию обкома, после чего состоится официальное выдвижение. Мы уже начали формировать избирательный штаб. Предвыборная программа и основные тезисы готовы", — пояснил депутат в беседе с изданием.

Роман Яковлев вступил в КПРФ в 2008 году, через шесть лет стал первым секретарем Ленинского районного комитета и членом бюро обкома партии. Впоследствии он был избран кандидатом в члены Центрального комитета партии. Яковлев является депутатом Законодательного Собрания области текущего, седьмого созыва, и занимает должность заместителя председателя аграрного комитета.

Выборы губернатора региона запланированы на осень текущего года. В настоящее время эту должность занимает Андрей Травников.

Напомним, в Новосибирской области губернатор Травников начал кампанию по выборам на новый срок.