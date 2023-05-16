Красный пришелец: владелец единственного в Новосибирске трицикла рассказал, как объезжает ямы на дорогах

Владелец единственного в Новосибирске трицикла Polaris Slingshot рассказал об особенностях необычной техники.

13 мая в Новосибирске открылся мотосезон. Одним из примечательных транспортных средств в колонне байкеров стал красно-чёрный трицикл Polaris Slingshot. Это транспортное средство выглядит как спортивный автомобиль, но при этом на задней оси у него только одно колесо. Владелец трицикла Виталий рассказал Сиб.фм о своей необычной машине.

По документам трицикл производства США растаможен как автомобиль, и на него распространяются ПДД для автомобилей, а не для мотоциклов. То есть при езде необходимо пристёгиваться ремнем безопасности, а шлем не обязателен. Несмотря на это, производитель заявляет, что при езде всё же рекомендуется надевать шлем, а официальная классификация — категория «А», трехколесный мотоцикл.

«Такой техники в Новосибирске ни у кого нет. В Москве, в Питере есть. Она хороша тем, что по скорости и мощности как мотоцикл: очень быстрое ускорение.

При этом посадка как в автомобиле. Спина не устает на долгих прохватах. Да и красивый он», — рассказал Сиб.фм Виталий.

Из-за того, что на задней оси располагается только одно колесо, приходится управлять осторожнее, чем классическим автомобилем. По словам Виталия, сложнее всего ему было привыкнуть к ямам на дороге, которые успешно объезжает передняя ось, но натыкается заднее центральное колесо.

«Между колёс яму не пропустишь, но можно приноровиться и объезжать ямы и колодцы. Дороги у нас не позволяют ехать с закрытыми глазами».

Несмотря на экстравагантный внешний вид и резкие формы капота и крыльев, трицикл Виталия не считается спортивным: мощность двигателя 173 л.с с возможностью усиления вплоть до 400 л.с. при общей массе 760 кг. Объём двигателя — 2 литра, не турбированный.

При взгляде на Polaris Slingshot возникает вопрос: не способствует ли такое смещение массы машины на переднюю ось дрифту? Но Виталий объяснил, что встроенные системы предохраняют трицикл от заносов. При желании можно их отключить вручную и дрифтовать, но сам владелец машины таким не занимается.

Ремонтом и техобслуживанием трицикла в Новосибирске готовы заняться в нескольких сервисных центрах, но владелец пользуется услугами одного.



"В "Активном отдыхе" я ремонтирую всю свою технику. Ребята знают подход, есть все детали, никогда не было проблем ни с запчастями, ни с диагностикой", — объяснил Виталий свой выбор.

«Машинка выходного дня, средство для загара. Прокатиться с ветерком, подышать пылью в нашем городе».

В базовой комплектации в Slingshot'e нет крыши, но её можно докупить, в том числе версию с поднимающимися дверями.

Из-за отсутствия дверей Виталий не хранит в машине вещи. Оставив пустой трицикл на парковке, можно вернуться и обнаружить, что в него кто-то залез и пытается сфотографироваться. Но этот недостаток в будни становится преимуществом в выходные, когда владелец приезжает на вечеринки, приковывая внимание всех отдыхающих.