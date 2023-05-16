Мэр Новосибирска поручил завершить ремонт дорог и мостов ко Дню города

В Новосибирске отчитались о начале сезона ремонта дорог.

С улиц Новосибирска за неделю убрали 17 900 тонн грязи и смёта и 13 200 тонн мусора. Улицы Новосибирска после очистки от пыли отмыли шампунем «Бионорд» — всего израсходовали 700 литров вещества. В городе продолжают мыть дороги, тротуары, а также дорожные ограждения. Об этом доложил глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Константин Васильев на оперативном совещании мэра 16 мая.

За неделю в Новосибирске установили 192 дорожных знака, заменили более 170 фонарных ламп и устранили более 50 аварий на линиях наружного освещения. Рабочие нанесли 155 тысяч метров дорожной разметки.

С 8 по 14 мая отремонтировали 19 186 квадратных метров дорожного покрытия. Их них 1257 кв. метров — литым асфальтом, 201 кв.м. — холодным асфальтом и 15 244 кв.м. — горячим.

До конца 2023 года запланированы дорожные работы на 43 объектах. Из них 17 — по проекту «Безопасные качественные дороги» и 26 в рамках муниципальной программы.

Из 17 объектов БКД на 11 уже развернули работы, а контракты заключены уже на всех. По муниципальной программе работы начались на 9 объектах, еще на 17 работы начнутся в ближайшее время. Так получилось из-за условий некоторых контрактов: их выполняют одни и те же подрядчики, поэтому могут делать работы только последовательно, по одному объекту за раз.

За 2023 год в Новосибирске отремонтируют 70 тротуаров. Из них на 5 уже начали ремонт, и на двух завершили полностью: на Октябрьской магистрали, 34, и на улице Каменская, 20.

Также за строительный сезон запланирован ремонт на восьми мостах. Работы начались уже на каждом из них.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил завершить основные ремонтные работы к концу июня, чтобы на 130-й День города дороги и мосты были готовы.

«Сделайте то, что не успели к 9 мая, к концу июня привести город в порядок. Расширить зону уборки, благоустройства, ремонта», — поручил глава города.