Начнется уже скоро: синоптики призвали сибиряков готовиться к "тихому ужасу" из-за погоды

Сокрушительные заморозки надвигаются на регионы Сибири: резкое похолодание начнется уже 17-18 мая.

Синоптики предупредили жителей регионов Сибири о предстоящем похолодании. Аномальные для конца весны заморозки ударят уже 17-18 мая. При этом волна холода накроет сразу несколько субъектов: Новосибирску, Кемеровскую и Томскую области, а также Алтайский край. Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.

Грядущие погодные изменения в народе называют тихим ужасом, синоптики же именуют их "опасными климатическими явлениями".

Действительно, в Новосибирской области, несмотря на сохраняющуюся высокую пожарную опасность, 17 и 18 мая ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до -6 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильным северным ветром с порывами до 16 метров в секунду.

Днем в регионе воздух прогреется до +9 +13 градусов.

Небольшое потепление в Новосибирской области начнет ощущаться только ближе к пятнице, 19 мая. Ночная температур составит 0, +3 градусов, днем до +22.

Совсем не весенняя погода установится на этой неделе и в Томске, где обещают всего +6 градусов тепла. Кроме того, по данным синоптиков, в области с 16 по 19 мая возможен дождь с мокрым снегом. Порывы северного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Алтайском крае 17 мая обещают дожди и грозы. Ночью столбик термометра покажет всего +4 градуса, а днем — до +16.