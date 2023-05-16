Новосибирская область выросла на 14 позиций в рейтинге доходности инвестиций

Эксперт рассказал о позициях Новосибирска на российском рынке недвижимости.

В апреле эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости опубликовали рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние 5 лет. По сравнению с рейтингом апреля 2022 года Новосибирская область переместилась с 69 на 55 позицию, говорит независимый аналитик Сергей Николаев.

Рост цен на недвижимость вкупе с доходами от сдачи в аренду традиционно превышают уровень инфляции в стране, этим объясняется предпочтения вложений в эту сферу во всех опросах ВЦИОМ за последние 35 лет. Но последние года были особенными из-за стремительного взлета цен, после появления льготной ипотеки, утверждает эксперт.

«По оценкам экспертов РИА Рейтинг доходность вложений в недвижимость за пять лет на 9% превысила уровень инфляции. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 5 лет составила по РФ в целом 9,3 %, по Новосибирской области 7%. Аренда принесла 43% дохода и 57% связано с динамикой цен», — прокомментировал аналитик.

Первое место в рейтинге занял Краснодарский край из-за взлета цен в курортных городах. В ТОП-10 сразу 4 региона из СФО, Республика Алтай — 2 место, на 6 месте Кузбасс, на 7 Тыва и замыкает 10-ку Иркутская область. Исследование экспертов в очередной раз подчеркнуло эффективность вложения средств в недвижимость.

Напомним, малоэтажный сегмент и ИЖС в Новосибирске имеют все предпосылки для роста.