Новосибирские достопримечательности в сфере науки стали доступны на новом туристическом маршруте

Алмазы, метеориты, интерактивный глобус, ДНК банана, доместицированные лисицы и центр управления полётом электронов привлекут туристов на маршрут «Путешествие в науку. Новосибирск». Широкая линейка туристических предложений разработана Правительством Новосибирской области во взаимодействии с туроператорами и научными организациями, работающими в Новосибирском Академгородке.

16 мая заместитель Губернатора Ирина Мануйлова и министр экономического развития региона Лев Решетников в ходе пресс-тура ознакомились с маршрутом, раскрывающим научный потенциал Новосибирской области.

Как подчеркнула заместитель Губернатора, Новосибирская область стала одним из пилотных регионов, в которых были разработаны научно-популярные туры в рамках Десятилетия Науки и Технологий в России. «В рамках этой огромной программы роль науки должна быть понятна каждому гражданину России, и наш Академгородок — уникальное место, раскрывающее суть и значение научных исследований и открытий. Задача, которую поставил Президент РФ в Указе о Десятилетии науки и технологий, — донести информацию о научных достижениях в нашей стране. Разработанные у нас в регионе туристические маршруты помогают показывать конкретные научные открытия новосибирской научной школы. Этому способствует и реализации национального проекта «Наука и университеты», только в этом году наши научные организации получат более 2 млрд рублей на оснащение приборной базы», — отметила Ирина Мануйлова.

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых. Участникам прогулки представят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, проведут мастер-класс по выделению ДНК банана в Институте цитологии и генетики СО РАН, расскажут о современных вакцинах и их создании в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, путешественники побывают в центре управления полетами электронов — одной из лабораторий СКИФ, где собирается и тестируется оборудования для синхротрона.

Тур длится четыре дня и три ночи. Всех участников разместят в гостинице, а иногородним путешественникам предоставят трансфер.

Лев Решетников отметил, что осенью 2023 года будет запущена программа туристического сертификата в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для школьников. Воспользоваться ей можно будет даже для научно-популярных путешествий. Сейчас в Новосибирской области функционируют пять научно-популярных туров разной продолжительности. Маршруты разработаны для различной аудитории от школьников до гостей региона продолжительностью от одного до четырёх дней.

Познакомиться с туристическими возможностями Новосибирской области и выбрать тур можно на специальном портале trip2sib.ru. Консультации по турам окажут специалисты областного Туристско-информационного центра. Также для самостоятельных туристов в Академгородке и наукоградах есть экскурсионные маршруты, проводятся фестивали науки, стримы из лабораторий, бар-хопинги, science talks-встречи; создан аудиогид «Тропой науки» — доступен бесплатно в мобильном приложении «Новосибирская область», на туристическом портале региона.