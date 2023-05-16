Под Новосибирском не подтвердился очаг кори

В Бердске Новосибирской области около 500 родителей не хотят прививать своих детей от кори.

В Бердске стали известны результаты анализов пациента, который мог стать источником распространения кори в одном из образовательных учреждений города. Об этом сообщил портал «Бердск онлайн».

Пациента, предположительно заболевшего корью, госпитализировали в инфекционную больницу 8 мая. В контакте с ним находилось более 500 человек, большинство из которых не были привиты от этого заболевания, поэтому возник серьезный риск вспышки инфекции. В итоге результаты анализов оказались отрицательными. Очаг кори не подтвердился.

Однако, по словам главврача БЦГБ Елены Тоцкой, в городе по-прежнему сохраняется серьезная проблема с вакцинопрофилактикой. В частности, родители 491 ребенка отказываются прививать своих детей от кори. За неделю удалось поставить прививки всего 36 детям. И ни педагоги, ни врачи не могут убедить бердчан в необходимости вакцинации.

Не менее безответственно к профилактике этого серьезного заболевания относятся и на городских предприятиях.

Письма с просьбой предоставить информацию об иммунном статусе мигрантов, которые работают в бердских компаниях медики разослали еще в апреле. Предоставили такую информацию на сегодняшний день только 23 организации.

Напомним, ранее в Новосибирской области назвали группы риска по заболеваемости корью.