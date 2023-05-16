Путин поддержал Травникова в решении участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Президент обсудил с губернатором Новосибирской области его участие в избирательной кампании.
Губернатор Новосибирской области во время видеоконференции 16 мая обсудил с президентом Владимиром Путиным участие в выборах главы региона в текущем году.
Глава государства поддержал Травникова в его решении.
«Если откровенно, то я бы хотел поучаствовать в избирательной кампании этого года для того, чтобы новосибирцы через голосование оценили результаты моей работы. Конечно же, надеюсь, чтобы поддержали. Тем не менее, ваше мнение хотел услышать. Готов к выполнению любых задач», — сказал губернатор.
Президент положительно отозвался о решении главы региона.
«Мне кажется, у вас все получится. Успехов», — прокомментировал Путин.
Выборы губернатора региона запланированы на осень текущего года. В настоящее время эту должность занимает Андрей Травников.
Напомним, в Новосибирской области губернатор Травников начал кампанию по выборам на новый срок.