Путин поддержал Травникова в решении участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Президент обсудил с губернатором Новосибирской области его участие в избирательной кампании.

Губернатор Новосибирской области во время видеоконференции 16 мая обсудил с президентом Владимиром Путиным участие в выборах главы региона в текущем году.

Глава государства поддержал Травникова в его решении.

«Если откровенно, то я бы хотел поучаствовать в избирательной кампании этого года для того, чтобы новосибирцы через голосование оценили результаты моей работы. Конечно же, надеюсь, чтобы поддержали. Тем не менее, ваше мнение хотел услышать. Готов к выполнению любых задач», — сказал губернатор.

Президент положительно отозвался о решении главы региона.

«Мне кажется, у вас все получится. Успехов», — прокомментировал Путин.

Выборы губернатора региона запланированы на осень текущего года. В настоящее время эту должность занимает Андрей Травников.

Напомним, в Новосибирской области губернатор Травников начал кампанию по выборам на новый срок.