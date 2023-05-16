Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
17 мая, 02:04
пробки
0/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 79.97 | eur 87.16
сегодня
17 мая, 02:04
пробки
0/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 79.97 | eur 87.16
вчера 21:56
политика общество

Путин поддержал Травникова в решении участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Фото: правительство НСО

Президент обсудил с губернатором Новосибирской области его участие в избирательной кампании.

Губернатор Новосибирской области во время видеоконференции 16 мая обсудил с президентом Владимиром Путиным участие в выборах главы региона в текущем году.

Глава государства поддержал Травникова в его решении.

«Если откровенно, то я бы хотел поучаствовать в избирательной кампании этого года для того, чтобы новосибирцы через голосование оценили результаты моей работы. Конечно же, надеюсь, чтобы поддержали. Тем не менее, ваше мнение хотел услышать. Готов к выполнению любых задач», — сказал губернатор.

Президент положительно отозвался о решении главы региона.

«Мне кажется, у вас все получится. Успехов», — прокомментировал Путин.

Выборы губернатора региона запланированы на осень текущего года. В настоящее время эту должность занимает Андрей Травников.

Напомним, в Новосибирской области губернатор Травников начал кампанию по выборам на новый срок.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в