Удобство и экономия: крупный банк запустил аренду банкоматов

О новинках в линейке продуктов для управления банкоматами рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина на конференции «Современные решения для развития сети устройств самообслуживания». Среди них — аренда банкоматов, система мониторинга и управления устройствами самообслуживания, консалтинговые услуги, собственное управляющее программное обеспечение (ПО) банка InterSphere.

InterSphere зарегистрированно в реестре ПО Минцифры. Оно полностью управляет банкоматами и процессом их работы с наличными денежными средствами. Также его можно использовать в системах электронных очередей, электронных кассирах и депозитных машинах.

Как подчёркивает Татьяна, нововведение привлечёт как отечественные банки, так и компании дружественных стран. Это решение также может заинтересовать вендоров программного обеспечения и оборудования.

«За 35 лет развития своей сети банкоматов мы получили уникальный опыт и экспертизу, создали собственные высокотехнологичные решения. Благодаря сотрудничеству с нами другие игроки смогут повысить эффективность управления банкоматами, снизив зависимость от иностранных поставщиков, которые приняли решение не работать в России. В итоге наша совместная работа с участниками рынка повысит доступность высокотехнологичного, бесперебойного и качественного сервиса для людей», — объясняет старший вице-президент и руководитель блока продаж «Сбербанка» Татьяна Галкина.

По словам Татьяны, на начальном этапе банк предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания. Среди них будут банкоматы-ресайклеры последних моделей с предустановленным InterSphere. Система мониторинга и управления устройств самообслуживания позволяет в автоматизированном режиме выявлять отклонения в работе сети банкоматов, определять простаивающие устройства, организовывать работы по модернизации и профилактике и так далее.

Сотрудники банка дадут консультации новым владельцам банкоматов: помогут определить оптимальные локации для банкоматов, повысить эффективность управления данными и процессами, качество эксплуатации сети, улучшить претензионную работу и др.