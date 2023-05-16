В городе Куйбышев под Новосибирском начали тестировать на прочность трубопроводы

В Новосибирской области начались гидравлические испытания трубопроводов.

В городе Куйбышев Новосибирской области начались гидравлические испытания трубопроводов на плотность и прочность. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

На время испытания у жителей Куйбышева не будет горячей воды. Проверки будут длиться до 24 мая включительно.

Во время испытаний температура воды в трубах не превышает +40 градусов, и не представляет опасности. Водителей и пешеходов просят соблюдать меры предосторожности: в случае порыва труб вода может размыть грунт и повредить дорожное покрытие, так как большинство трубопроводов пролегают под автомобильными дорогами.

Ранее СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске в 2023 году. Испытания будут проводить последовательно в различных районах с 16 мая по 18 августа. Раньше всех они начнутся в Калининском и Первомайском районах, в зоне подключения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.