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общество

В Ленобласти маленький лосенок впервые вышел на встречу к людям

Фото: "ЛОГКУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области" / vk.com

По словам экспертов, около двух недель детеныши могут оставаться одни, так как они не успевают за своей матерью.

В середине мая в Ленобласти у лосих появляется потомство. Чаще всего малыши не успевают за мамой и могут целые сутки оставаться одни. При этом новорожденные лосята не боятся людей и могут выходить навстречу любителям лесных прогулок.

Так и произошло в природном парке «Токсовский». Там к людям вышел доверчивый лосенок. На кадрах видно, что детеныш с любопытством побегает к человеку, который снимает его, пишет Online47.

Специалисты рекомендуют не трогать лосят и не пытаться их кормить, лучше обойти их стороной, не издавая лишнего шума.

Напомним, царь зверей из Ленинградского зоопарка отпраздновал 17-летие.

#животные #парки #лоси
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Дарья Бочкун
журналист

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