В МЧС рассказали подробности ночного пожара в частном секторе Новосибирска

В Новосибирске загорелись сразу три дома в частном секторе Кировского района.

В Новосибирске поздно вечером 15 мая вспыхнул крупный пожар в частном секторе. Загорелись сразу три дома по адресу: 3-й переулок Костычева в Кировском районе. Сообщение об этом сначала появилось в городских пабликах. Позже информацию подтвердили и в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 22.53. К моменту приезда первого пожарно-спасательного подразделения уже горели два дома и надворные постройки. Огонь переходил на третий жилой дом, и учитывая плотную застройку в этом районе, представлял серьезную угрозу для всего частного сектора.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени, пожарные организовали два боевых участка. Одно подразделение занималось ликвидацией очага возгорания, в другое встало на защиту соседних домой. Для бесперебойной подачи воды от ближайших гидрантов развернули магистральные линии.

Борьбу с разбушевавшимся пламенем целый час вели 40 человек личного состава и 11 единиц техники МЧС. В 00:04 очаг возгорания был ликвидирован. Дальнейшее распространение огня также было предотвращено.

По предварительным данным, в результате пожара огнем были серьезно повреждены два частных дома и надворные постройки на общей площади 220 кв. м. В одном из домов обрушилась кровля в гараже, где в это время находился автомобиль. Еще у одного дома в результате пожара повреждено остекление. Информации о пострадавших не поступало.

В настоящий момент пожарные проводят проливку и разбор обгоревших конструкций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске при пожаре в СНТ «41-я Годовщина Октября» погиб дачник.