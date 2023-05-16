В Новосибирске 37% опрошенных поддержали запрет продажи крепкого алкоголя молодежи до 21 года

Треть жителей Новосибирска одобряет запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активных горожан Новосибирска, 35% жителей поддерживают предложение Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, и еще 37% выступают за более строгие меры, включая запрет на продажу любых алкосодержащих продуктов. Особенно категоричные в этом вопросе оказались представители старшего поколения.

В связи с тем, что в 2022 году объем розничных продаж алкоголя на душу населения превысил запланированные показатели, в России рассматриваются новые антиалкогольные меры. Предложение Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года получило поддержку 35% жителей Новосибирска, что на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году, когда Минздрав уже выступал с подобной инициативой.

Еще 37% опрошенных считают, что необходимо запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года, не ограничиваясь только крепкими напитками. Только 16% респондентов высказались против инициативы Минздрава, считая, что запрет не решит проблему, а только увеличит нелегальный алкогольный рынок.

Меры, предложенные Минздравом, получили большую поддержку среди женщин (42% против 32% у мужчин) и среди опрошенных старше 34 лет (41% против 32%). Трезвенники также оказались более склонны поддержать предложение (38% против 33% употребляющих спиртное).

Напомним, в Новосибирске ввели запрет продажи алкоголя 9 мая.