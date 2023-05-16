В Новосибирске 949 зданий остались без горячей воды из-за испытаний теплосетей

От горячего теплоснабжения в Новосибирске отключили 949 жилых домов и объектов.

В Новосибирске 15 мая 949 домов остались без горячей воды из-за начала испытаний на теплосетях. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве региона.

В 15 по 16 мая в Новосибирске проходят гидравлические испытания на максимальную температуру воды и устойчивость трубопровода к высоким температурам. Из-за этого на некоторых территориях отключилась горячая вода. По состоянию на утро понедельника в городе 949 домов остаются без горячей воды.

Плановые отключения начнутся со вторника, 16 мая. Раньше всех горячую воду отключат в Калининском и Первомайском районах, в зоне подключения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. СГК публиковала карту отключения воды по районам. Стандартный срок отключения воды — 14 дней, и зачастую испытания заканчиваются досрочно.

В 2023 году в Новосибирске планируют заменить 17,8 километров теплосетей — в два раза больше, чем в 2022 году.