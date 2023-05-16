В Новосибирске арестован до 7 июня обвиняемый в госизмене учёный Звегинцев

Стали известны подробности ареста в Новосибирске обвиняемого в госизмене Валерия Звегинцева: адвокаты ученого из Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича не стали обжаловать решение суда.

Об аресте четвёртого по счёту учёного СО РАН стало известно 15 мая, после того, как появилось открытое письмо на сайте Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса – “Государственная измена” (статье 275 УК РФ)», — начинается обращение учённых к широкой общественности.

Как сообщают в ИТПМ СО РАН, все эти события плохо сказываются на российской науке. Также учёные требуют открытого расследования, чтобы было понятно, за что привлекли разработчиков уникальных образовательных программ.

Как выяснилось, четвёртый по счёту учёный, обвиняемый в госизмене, был арестован больше месяца назад, и решение его адвокатами не обжаловалось.

«Постановлением Советского районного суда г. Новосибирска от 07.04.2023 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 07.06.2023 в отношении Звегинцева Валерия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.