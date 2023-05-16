В Новосибирске глава МАСС Дмитрий Фокин объяснил нехватку матросов-спасателей

В 2023 году в Муниципальной аварийно-спасательной службе столкнулись с проблемой набора матросов-спасателей – глава МАСС Дмитрий Фокин объяснил Сиб.фм: почему мало желающих работать на воде.

Информация о том, что в 2023 году есть недостаток матросов-спасателей, появилась в телеграм-канале мэрии Новосибирска после майских праздников. На тот момент из 88 были набраны 15 человек.

Замначальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов заявлял, что набор на должности проходит не очень успешно, что делает невозможным обеспечить такое же количество спасателей, как в прошлые годы.

С чем связано падение интереса к профессии матроса-спасателя на летнее время в 2023 году – корреспондент Сиб.фм выяснил у начальника МАСС Дмитрия Фокина. Как отметил руководитель муниципальных спасателей, условия работы с прошлого года не менялись.

«На официально открытые пляжи нам хватает людей: везде посты будут выставлены. Работать будут и штатные матросы, и те, которые сейчас устраиваются. Но у нас ещё есть огромное количество мест массового, неорганизованного отдыха людей, где мы выставляем патрульные посты или группы из того количества людей, которое мы набираем ежегодно. В этом году, действительно, заявителей на вакантные места очень мало, процентов 20 от общего числа, которое могло бы быть набрано, — объясняет Дмитрий Фокин.

– В связи с этим будут расставлены приоритеты – с нашей точки зрения, наиболее опасные водоёмы, где будем выставлять посты».

Также муниципальные спасатели будут стараться максимально эффективно дежурить по выходным, пятницам и праздникам, а также следить будут за наиболее жаркими днями предстоящим летом.

Среди причин, по которым в 2023 году недобрали матросов спасателей, руководитель МАСС называет тот фактор, что это сезонная работа, но при этом устраиваться надо официально.

«Мне не можем устраивать неофициально, поэтому люди, которые могли бы совмещать, они не могут работать в связи с действующим законодательством РФ: быть трудоустроенными в двух местах одновременно. На полставки также нельзя, — продолжает Дмитрий Фокин.

– Второе, всё было рассчитано и на трудоустройство наших молодых граждан, которые достигли 18-летнего возраста, и это – студенты профильных вузов, и не только, которые в свои каникулярные отпуска могли бы трудоустраиваться. Но так как, учебные планы в некоторых вузах и сузах не совпадают с графиком наших дежурств, у нас студентов фактически нет».

При этом, как отметил глава МАСС, зарплату по сравнению с прошлыми годами подняли: теперь минимум матросы получают 20 тысяч рублей с графиком 2 через 2 дня. Также желающие могут взять дополнительно половину ставки. При средней нагрузке зарплата составит 25-26 тысяч рублей. Возможны даже суточные дежурства.

К началу работы матросы-спасатели должны приступить к концу мая – всё будет зависеть от температуры воды в Обском водохранилище, а закончат дежурство уже в сентябре. Пока набор на сезонную работу продолжается.