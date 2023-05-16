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общество проиcшествия

В Новосибирске на Красном проспекте загорелся троллейбус с 25 пассажирами

Фото Сиб.фм

В Центральном районе Новосибирска загорелся троллейбус.

Во вторник, 16 мая, в Центральном районе Новосибирска загорелся троллейбус с 25 пассажирами. Как сообщили в МЧС, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании в троллейбусе поступило в 8:46. Пожарные прибыли через 5 минут. К этому времени все пассажиры успешно вышли из салона, а водитель самостоятельно ликвидировал возгорание и не дал огню разрастись.

Огонь повредил провода на крыше троллейбуса на площади 0,5 квадратных метра. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске загорелась фура с газовым баллоном. Информации о пострадавших не поступало.

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Сергей Щукин
Журналист

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